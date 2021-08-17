الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لرفع الإشغالات، وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز وفي ذلك الإطار تم شن حملة إشغالات بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، أسفرت عن ضبط مصنعين ملابس غير مرخصين أسفل العقارات بشارع أحمد إبراهيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرارات غلق حفاظا علي السلامة العامة ومصادرة ٥ ماكينه خياطه و ١ ماكينة قص وعدد من المستلزمات الأخري

كما شملت الحملات ضبط ومصادرة ١١ مركبة توك توك وتروسيكل وعربات ماكولات من شارع ناهيا لإعاقتهم حركة المارة وقبل القاء المخلفات بنهر الطريق وتعدي البعض منهم علي الطريق العام وذلك بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما قام حي شمال الجيزة بشن حملات اشغالات بشوارع قطاع المنيرة الشرقية بمنطقة عزبة الصعايده وغيرها وتم خلال الحملة رفع عدد كبير من الاشغلات وضبط مقاهي تقدم الشيشه وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة بمتابعه اشرف بكر رئيس حي شمال .

كما قامت مدينة الحوامدية بفض فرح بشارع الجمهورىه بناءا علي شكوي المواطنين وتم مصادرة معدات الفرح وايداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله كما تم تحرير عدد ( ٥ ) محاضر اشغال طريق وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .