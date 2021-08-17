أخبار عاجلة

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم

Print
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم عقد بث مباشر لمؤتمر اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، ومعرفتها من الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم عن طريق إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.
رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا


كما يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

قم بادخال اسمك
اكتب رقم جلوسك
سجل بريدك الإلكتروني
اضغط على سجل الآن

ويمكن مشاهدة مؤتمر وزارة التربية والتعليم مباشرة في الرابط ادناه

بث مباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اضغط هنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس