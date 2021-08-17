نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم

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قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم عقد بث مباشر لمؤتمر اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، ومعرفتها من الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم عن طريق إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا



كما يمكن لطالب الثانوية العامة أو ولي الأمر الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

قم بادخال اسمك

اكتب رقم جلوسك

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ويمكن مشاهدة مؤتمر وزارة التربية والتعليم مباشرة في الرابط ادناه

بث مباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اضغط هنا