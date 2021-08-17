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سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا

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سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا

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أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن نادي طلب رسميًا التعاقد مع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سمير حلبية، في تصريحات تلفزيونية :«نادي الزمالك، طلب رسميًا التعاقد مع كريم العراقي، ولكن حتى الأن لم يتم التوصل لاتفاق مع النادي الأبيض حول كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة»، مشيرًا :طهناك جلسة ستجمعنا مع سمؤولي النادي الأبيض غدًا الثلااء، لحسم الصفقة«.

وأضاف :«لم يتم قيد كريم العراقي، في قائمة الفريق الافريقية التي ارسلناها للاتحاد الافريقي، وهذا بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر، خاصة بعد الاستقرار على بيعه في نهاية الموسم الجاري».

وأشار :«اتفقت مع على ماهر، على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم أخر، بعدما نجح في قيادة الفريق للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية»، مضيفًا :«سيتم توقيع العقود بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة».

وواصل :«لن يتم تجديد التعاقد مع عمرو كمال عبدالواحد، جناح الفريق والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري»، مؤكدًا :«اللاعب تهرب من لجنة التعاقدات بالنادي».

المصرى اليوم

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