«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش»

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قدم مسؤولو نادى توتنهام الإنجليزى عرضًا جديدًا للتعاقد مع الصربى دوسان فلاهوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيورنتينا الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن زعمت تقارير إيطالية، فى الأيام الماضية، أن توتنهام عرض 60 مليون يورو للتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، فى الميركاتو الصيفى.

وذكرت قناة «سبورتس إيطاليا» أن روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، متمسك بعدم رحيل فلاهوفيتش، فى الفترة الجارية، بأقل من 70 مليون يورو. وأشارت القناة الإيطالية إلى أن توتنهام قدم عرضًا جديدًا بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بناء على أرقام ومشاركات فلاهوفيتش مع السبيرز، موضحة أن المتغيرات الأخيرة التى شملها عرض توتنهام قد تقنع كوميسو بالاستغناء عن فلاهوفيتش. وكانت تقارير صحفية عديدة تحدثت عن رغبة مانشستر سيتى فى التعاقد مع هارى كين، لذا يسعى توتنهام لتأمين لاعب بديل فى خط الهجوم.