برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا بشأن «جريزمان»

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تراجع مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى عن فكرة رحيل الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن نادى برشلونة غيَّر كل خططه بشأن أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، عقب رحيل قائده السابق، ليونيل ميسى إلى باريس سان جيرمان.

ورحل ميسى عن النادى الكتالونى بعد 21 عامًا قضاها داخل صفوفه، وذلك بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم (الليجا)، وهو ما منع مسؤولى النادى من تجديد عقده.

وارتبط اسم جريزمان قبل أسابيع بإمكانية العودة إلى أتلتيكو مدريد من جديد فى صفقة تبادلية بطلها ساؤول نيجيز، ولكن لم يتوصل برشلونة لاتفاق مع بطل الدورى الإسبانى ليبقى الفرنسى الدولى.

وأضافت الصحيفة: «كل ذلك قد تغير بالفعل الآن بعد رحيل ميسى وانتقاله المجانى إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين، حيث يرى برشلونة استمرار مهاجمه جريزمان، أكثر أهمية من أى وقت مضى».

ويرغب برشلونة فى الاحتفاظ ببطل كأس العالم 2018 مع فرنسا والاهتمام به كواجهة للنادى الكتالونى من الناحية التسويقية بعد رحيل ميسى بالتزامن مع انطلاق موسمه الثالث فى قلعة «كامب نو».

يُذكر أن اللاعب الفرنسى انضم إلى صفوف برشلونة فى صيف 2019 قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه مع النادى الكتالونى.

وفى السياق ذاته، يدرس نادى برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوفه، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إدارة برشلونة تبحث عن مهاجم جديد، لكن الصفقة مشروطة ببيع الدنماركى مارتن برايثوايت، مهاجم البارسا، بسعر جيد هذا الصيف. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، مهاجمى أرسنال، من الأسماء التى يدرس برشلونة التعاقد معها هذا الصيف، مشيرة إلى أن النادى الإسبانى سبق أن تفاوض مع أوباميانج منذ أكثر من عام، لكن أرسنال رفض الاستغناء عن مهاجمه، إلا أن موقف الجانرز تغير الآن.

وأوضحت أن عقد لاكازيت مع أرسنال ينتهى الصيف المقبل، لذا فإن هذا الميركاتو آخر فرصة لبيع المهاجم الفرنسى بسعر جيد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك أسماء أخرى على رادار برشلونة، لكن الأخير لن يتحرك إلا عقب بيع برايثوايت.

يُذكر أن النادى الكتالونى دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع كل من المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، والمدافع الإسبانى إيريك جارسيا، لاعبى مانشستر سيتى الإنجليزى، والهولندى ممفيس ديباى، مهاجم ليون الفرنسى، والبرازيلى إيمرسون رويال، ظهير أيمن نادى ريال بيتيس.