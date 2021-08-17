«بيانيتش» يطلب العودة إلى «يوفنتوس» الإيطالى

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن لاعب الوسط البوسينى ميراليم بيانيتش بات قريبًا من العودة إلى صفوف نادى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات المدير الفنى الهولندى رونالد كومان لفريق برشلونة.

وترك المدير الفنى الهولندى رونالد كومان لاعبه البوسنى خارج قائمة نادى برشلونة لافتتاح بطولة الدورى الإسبانى أمام ريال سوسيداد، مساء أمس الأول.

وبحسب الصحيفة، فإن ميراليم بيانيتش أصبح على أعتاب العودة إلى يوفنتوس فى الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء.

وأضافت الصحيفة أعطى ميراليم بيانيتش موافقته على تخفيض راتبه من أجل العودة إلى صفوف نادى يوفنتوس الصيف الحالى، بعدما رفض العديد من العروض الإيطالية الأخرى.

ويضع نادى يوفنتوس تركيزه الحالى على حسم صفقة مانويل لوكاتيلى قبل الاتجاه إلى خيار ميراليم بيانيتش والانتهاء من الصفقة بعد ذلك.