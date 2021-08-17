«ريال مدريد»: لن نتحدث عن المفاوضات مع «مبابى»

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تحدث إيميليو بوتراجينو، رئيس العلاقات المؤسسية فى ريال مدريد، عن رغبة ناديه فى ضم الفرنسى كيليان مبابى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وارتبط اسم «مبابى» فى الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خاصة أنه لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، والذى ينتهى فى الصيف المقبل.

وقال «بوتراجينو»، فى تصريحات لقناة «موفى ستار» إن ناديه يكن كل الاحترام لمبابى وناديه باريس سان جيرمان، مضيفًا: «نحن لا نتحدث مع لاعبين ليسوا فى ريال مدريد. لدينا احترام كبير لمبابى وباريس سان جيرمان».

وعن فوز النادى الملكى على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الإسبانى، قال: «ليس فقط بسبب الأهداف ولكن لشعورنا بأن الفريق متحد، فى الشوط الثانى كنا حاسمين، سجلنا 4 أهداف وكنا قادرين على تسجيل المزيد. الفريق ترك انطباعًا قويًا وأظهر تماسكًا فى اللعب. نتيجة مستحقة».

من ناحية أخرى، قرر الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، عدم تجديد عقده الذى ينتهى فى صيف 2022، لرغبته فى الانتقال إلى ريال مدريد. وأكدت صحيفة «ديلى ستار» البريطانية أن بول بوجبا ينوى الانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف المقبل بصفقة مجانية، وهو أمر سيرحب به النادى الملكى كونه حاول التوقيع مع اللاعب عدة مرات، كما أنه يحتاج لتدعيم خط الوسط فى ظل تقدم لوكا مودريتش وتونى كروس فى السن.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيعود لسياسته المعروفة بالتعاقد مع ألمع النجوم فى صيف 2022، بعد أن أجبرته الظروف الاقتصادية الصعبة على الخروج من السوق الحالية.

وأضافت أن وصول بوجبا سيتزامن مع التعاقد مع كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، حيث يسعى النادى الملكى لضم كليهما بصفقات مجانية، كما سيتجه فلورنتينو بيريز أيضًا للتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وفى السياق ذاته، وافق نادى ريال مدريد على تخفيض مطالبه المادية من أجل السماح برحيل لاعب الوسط النرويجى مارتن أوديجارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحدد نادى ريال مدريد رغبته فى الحصول على 42 مليون جنيه إسترلينى من أجل الموافقة على بيع أوديجارد نهائيًا إلى أرسنال، وهو ما تفاوض حوله أرسنال من أجل تخفيضه.

وقالت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية إن نادى أرسنال طلب تخفيض المطالب المادية لنادى ريال مدريد لتصل إلى 34 مليون جنيه إسترلينى، مع وضع الـ8 ملايين إسترلينى المتبقية كحوافز فى حال حقق اللاعب أرقامًا جماعية وفردية.

وأضافت: «أرسنال مازال يرغب فى تخفيض القيمة التى سيدفعها فى أوديجارد أكثر من ذلك، حيث يرغب فى دفع ما يقارب 25 مليون إسترلينى من أجل التعاقد مع النجم النرويجى». وكان «أوديجارد» أبلغ مسؤولى ريال مدريد بأنه يرغب فى مغادرة الفريق فى الميركاتو الصيفى، فى ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق تحت قيادة الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى للفريق.