تفاصيل القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، مساء أمس الإثنين، القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام، بعد أن تسببت في حالة من الذعر الخوف لسكان المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقالت التحريات إن النسناسين الهاربة استغلت فتح أحد النوافذ في شقة شاب وهربت، وجاري حاليا مناقشته في عدم اتخاذ الجراءات الأزمة في تربية تلك النوعية من الحيوانات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

وفي الوقت نفسه مازالت محاولات مطارة النسناسين الهاربين مستمرة؛ ويتم محاولة استدراجهما بـ«موز مخدر للسيطرة عليهما، وتم الاستعانة بالأطباء البيطريين من حديقة الحيوان، لوضع نسبة معينة من التخدير لصيدهما دون الإضرار بصحتهما.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سكان منطقة حدائق الأهرام، بمشاهدة «نسانيس» تتجول على شرفات العقارات والأشجار الموجودة في المنطقة.