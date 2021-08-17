أخبار عاجلة

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف -
عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه -
لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب -
"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تفاصيل القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، مساء أمس الإثنين، القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام، بعد أن تسببت في حالة من الذعر الخوف لسكان المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقالت التحريات إن النسناسين الهاربة استغلت فتح أحد النوافذ في شقة شاب وهربت، وجاري حاليا مناقشته في عدم اتخاذ الجراءات الأزمة في تربية تلك النوعية من الحيوانات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

وفي الوقت نفسه مازالت محاولات مطارة النسناسين الهاربين مستمرة؛ ويتم محاولة استدراجهما بـ«موز مخدر للسيطرة عليهما، وتم الاستعانة بالأطباء البيطريين من حديقة الحيوان، لوضع نسبة معينة من التخدير لصيدهما دون الإضرار بصحتهما.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سكان منطقة حدائق الأهرام، بمشاهدة «نسانيس» تتجول على شرفات العقارات والأشجار الموجودة في المنطقة.

النسانيس الجديدة فى الحديقة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

بعد وفاة ابنتها محترقة على يد والدها.. الأم تلحق بها بعد 4 أيام

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس