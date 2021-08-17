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وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة

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وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، «حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية» لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا، وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي أكد على اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، كما أعلنا سابقا، مشيرا إلى أن كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة.

المصرى اليوم

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