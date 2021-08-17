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يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

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يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

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كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في واقعة اتهام عامل بخطف ثلاث قاصرات وهتك عرضهن داخل عقار بمنطقة ١٥ مايو بعد إيهامهن بإعطائهن أدوية المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم ويدعي «محمد. ه» 21 سنة عامل، بخطف على المجني عليهن الطفلات وهم «ريتال» و«مريم» و«ريماس» بالتحايل بعد أن استوقفهن حال سيرهن في الشارع وأوهمهن بإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استدرج ضحاياه إلى مدخل أحد العقارات وهتك عرضهن بالقوة بوضع يده على جسدهن ومواضع عفتهن دون رضاهن.

كان قسم شرطة ١٥ مايو تلقي بلاغ موظفة اتهمت عامل بهتك عرض طفلتيها بالقوة بعد أن قام بخطفهن عن طريق التحايل باستوقفهن حال سيرهن في الشارع، واستدرجهن إلى مدخل أحد العقارات، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر في الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

ثبت للنيابة العامة بعد الاطلاع على صور من شهادة الميلاد الضحايا بالمجني عليهن أنه لم يبلغ منهن الـ18 سنة، وأن المجني عليهن تعرفن على المتهم بعد القبض عليه، فقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

المصرى اليوم

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