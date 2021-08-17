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نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

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نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان
قالت: الضرر بأمننا القومي كبير.. وعلينا القيام باللازم للحفاظ على سلامتنا

نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

اتهمت النائبة الجمهورية الأمريكية ليز تشيني الرئيس جو بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين تجاه سبل معالجة الوضع في أفغانستان، حسب اليوم.

وتفصيلاً، قالت تشيني إنها لم تتفاجأ بالفوضى التي شوهدت في أفغانستان، واصفة المشاهد التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مدمرة ومفجعة".

وأضافت: "كنت أعتقد أن وجود 2500 إلى 3500 جندي أمريكي على الأرض هدفه مكافحة الإرهاب ومساعدتنا على التأكد من أن "طالبان" لن تكون قادرة على تولي زمام الأمور، وأنهم لم يكونوا قادرين على الاستمرار في توفير الملاذات الآمنة للقاعدة".

وأضافت: "أعتقد أن بايدن تجاهل نصيحة قادته العسكريين.. الضرر الذي يلحق بأمننا القومي كبير.. ويتعين علينا القيام باللازم من أجل الحفاظ على سلامتنا. ما حصل فشل ذريع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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