أخبار عاجلة

الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز

Print
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز "المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز
شدد على أن "الموارد البشرية" تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، بأن المتحايلين على السعودة خونة، محذراً من أن التحايل على السعودة هي خيانة للبلاد وولاة أمرها.

وفي التفاصيل، قال الشيخ "المنيع" إن من يتقاضى راتباً دون عمل من خلال شركات السعودة الوهمية فهو يأخذ راتباً على الخيانة ومكسبه مذموم ولا يجوز.

جاء ذلك في توضيحه لمفهوم السعودة وحكمها والآثار المترتبة عليها في برنامج فتاوى على القناة .

وأضاف: "الدولة تريد مصالح البلد لأهلها وتحصرها بينهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى قوة اقتصادها".

ووصف "المنيع" ما تقوم به كثير من الشركات والمواطنين مما يسمى بالسعودة الوهمية بأنه خيانة للبلاد ولولاة أمرها الذين يحرصون على إصدار القرارات لحماية البلاد ومصالحها.

وأردف: هؤلاء المتحايلون على السعودة هم في الواقع خونة لأنهم يعطلون على الدولة أهدافها في تهيئة وتأهيل المواطنين لأعمال بلادهم ومصالحها وهذه خيانة من هذه الشركات ومن المستجيب لها.

وشدد المنيع على أن وزارة الموارد البشرية تقع عليها مسؤولية كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وعليها إصدار قرارات حازمة لإيقافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"