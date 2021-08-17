أخبار عاجلة

الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا"

Print
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" "الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا"
قال إن القطاع أثبت كفاءته في التوطين منذ عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث

طالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد بتأجيل مبادرة التوطين بسبب تأثير ‫كورونا على قطاع التعليم الخاص.

وتفصيلاً، جاء ذلك في لقائه مع برنامج "الراصد" مع الزميل عبدالله الغنمي؛ حيث قال "الفهد": القطاع أثبت كفاءته في التوطين بدون ضغط الموارد البشرية من عقدين أو ثلاثة بتوظيف الإناث؛ وقد وصلت المدارس إلى 100% وبعضها اقترب من هذه النسبة، وهذا دليل على رغبة منا في التوطين؛ واليوم استقرار مدارسنا لن يكون إلا بسواعد أبنائه.

وأضاف : مع عودة منسوبي المدارس بعد جائحة كورونا لو كان عندي كافة الفريق سعودياً "ما شلت هم"، كيف سنعود ويعود الموظفون وما يترتب على عودتهم، فقطاع التعليم الأهلي من أعلى معدلات التوطين بين القطاعات الأخرى بواقع ٥٣٪، مقارنة بالقطاعات الخاصة التي وصلت إلى ٢٥٪.


وطالب "الفهد" بتأجيل مبادرة التوطين أسوةً بالقطاعات الأخرى قائلاً : لسنا أقل أولوية منها، مطالباً بتأجيل المبادرة إلى العام القادم والإعداد للمبادرة بالشكل الصحيح - على حد قوله -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه

عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه

لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

"التجارة" تشهر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات