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موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب في التصنيف الثاني

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موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب في التصنيف الثاني

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تُجرى اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وقائع سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، بحضور ممثلي 24 منتخباً.

وتنطلق فعاليات القرعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل قناة بي ان سبورتس الاخبارية «المفتوحة» قرعة كأس أمم أفريقيا على الهواء مباشرةً، كذلك يقوم حساب الاتحاد الأفريقي «كاف» عبر فيسبوك وتويتر بنقلها من خلالها بث مباشر.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الثاني من بين المستويات الأربعة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021.

المصرى اليوم

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