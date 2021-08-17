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أعلن الاعلامي أحمد شوبير، أن هناك حكم نهائي صدر بعقوبة أسامة حسن نجم الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بتويتر:«المحكمة الإقتصادية تؤيد حكم إدانة ضد لاعب كرة القدم السابق أسامة حسن في واقعة جرائم بالسب والقذف بألفاظ غير أخلاقية عبر فيديو نشره على صفحته الخاصة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على قيم الأسرة المصرية، واصبح حكم نهائي واجب النفاذ».

وأكمل، «بإذن الله سنستكمل إجراءات التعويض المدني، وللعلم فإن هذا الحكم قد صدر قبل تشريع القانون الجديد الذي يصل بعقوبة السب والقذف إلى الحبس لمدة 5 سنوات.. دائماً وأبداً نؤكد أن القانون هو من يحكمنا جميعاً».

وكان حسن قد نشر فيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يتهكم خلالها على النادي الأهلي ورموزه وجماهيره.