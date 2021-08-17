«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

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في 12 أغسطس 1924 ولد محمد ضياء الحق، وبعد حصوله على الثانوية ثم البكالوريوس من كلية سانت ستيفن بدلهى التحق بالجيش البريطانى عام 1943 وبعد استقلال بلاده التحق بالجيش الباكستانى وتلقى تدريبا في كلية القادة والأركان بأمريكا لعامين من 1963 إلى1964 ثم عين قائدا مركزيا لملتان فى 1975 وفى حركة مفاجئة في أول أبريل 1976 قام رئيس وزراء باكستان ذو الفقارعلى بوتو بتعيينه رئيسا لأركان الجيش متجاوزا خمسة جنرالات أقدم منه في الرتبة لأنه لم ير فيه ما يشكل تهديدا عليه لكن ضياء خالف توقعات بوتو؛ فمع تأزم الأوضاع السياسية في باكستان بسبب النزاع بين بوتو وقيادة التحالف الوطنى الباكستانى اغتنم ضياء الفرصة في 5 يوليو 1977 وقام بانقلاب أبيض وأطاح ببوتو وفرض الأحكام العرفية ووعد بإجراء انتخابات المجلس الوطنى والإقليمى في غضون 90 يوما وتسليم السلطة لممثلى الأمة غير أنه لم يف بوعده وعاد في أكتوبر 1977 معلنا تأجيل الانتخابات، ومع تقاعد فضل الإلهى تقلد ضياء الحق منصب رئيس باكستان في 16 سبتمبر 1978 وفى غياب برلمان للبلاد قرر تشكيل مجلس الشورى في 1980 وعين معظم أعضائه فلم يعد وكونه مجلسا استشاريا لضياء، وفى أواسط الثمانينيات قررإجراء انتخابات قبل تسليمه السلطة لممثلى الشعب وحرص على تأمين منصبه وأجرى استفتاء في ديسمبر 1985 جاءت نتيجته لصالحه بنسبة 95% وتم انتخابه رئيسا للبلاد للسنوات الخمس التالية،ثم أجرى انتخابات أخرى في مارس 1985 ورشح (محمد خان جونيجو) رئيسا للوزراء من بين أعضاء المجلس حيث رأى فيه تابعا مطيعا، وقبل تسليم السلطة للحكومة الجديدة أجرى ضياء تعديلات محدودة في الدستورتمنحه صلاحيات وسلطات مطلقة وصدق عليها البرلمان ومع عام 1988 دبت الخلافات بين ضياء ورئيس وزرائه بسبب هذه الصلاحيات وفى 29 مايو 1988 حل ضياء الحق المجلس الوطنى، وأقال رئيس الوزراء ووعد بإجراء انتخابات، ومع عودة بى نظير بوتو للبلاد أصبح موقفه السياسى حرجا فأجل الانتخابات، لكن القدر لم يمهله ف «زي النهارده» في 17 أغسطس 1988 وفيما كان في رحلة بصحبه نخبة من كبار العسكريين الباكستانيين والسفير الأمريكى تفجرت الطائرة التي تقلهم في حادث قيل إنه مدبر من قبل أمريكا رغم مقتل سفيرها في الحادث.