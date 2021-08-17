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«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

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«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 «زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

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كان بل كلينتون الرئيس الثانى والأربعين لأمريكا وقد شغل منصب الرئاسة لولايتين من 20 يناير1993 حتى 20 يناير2001 وقد تقلد المنصب وله من العمر 47 عاما وهو يعد ثالث أصغر رئيس للولايات المتحدة بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدى، فهو مولود في 19 أغسطس 1946 وهو ينتمى للحزب الديمقراطى وأثناء فترة ولايته الأولى وحين كان عمره خمسين عاما تقريبا كانت مونيكا لوينسكى التي كانت تبلغ من العمر25 عاما تعمل متدربة في البيت الأبيض وقامت بينها وبين كلينتون علاقة غيرمشروعة .

ومونيكا مولودة في 23 يوليو 1973 فى سان فرانسيسكو وتلقت تعليمها في كلية سانتا مونيكا ثم في كلية لويس اند كلارك في بورتلاند بولاية أوريجون وانتقلت بعد ذلك إلى واشنطن حيث عملت في البيت الأبيض كمتدربة أثناء ولاية الرئيس كلينتون الأولى وقامت بينهما هذه العلاقة الجنسية غير المشروعة فيما عرف بعد ذلك وإثر فتح التحقيق فيه باسم فضيحة مونيكا وقد علم الناس بشأن هذه العلاقة حين قامت ليندا تريب صديقة مونيكا المقربة بتسجيل محادثات تليفونية بينها وبين مونيكا يناقشان فيها تفاصيل العلاقة بين مونيكا وكلينتون،إلى أن اعترفت مونيكا بالعلاقة بينها وبين كلينتون وأنهما مارسا الجنس في المكتب البيضاوى وتم تدوين ذلك رسميا في تقرير ثم بدأت محاكمة الرئيس كلينتون لاحقا بتهمة عرقلة سير العدالة وشهادة الزور وفى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض وبعد ضغوط و«زي النهارده» فى 17 أغسطس 1998 اعترف بيل كلينتون بأنه كذب على الشعب الأمريكى وأنه كان على علاقة غير شرعية مع مونيكا لوينسكى.

المصرى اليوم

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