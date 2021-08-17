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أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

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أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا

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قال أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى الأولمبي السابق، إنه فوجئ بالتصريحات التي أدلى بها حلمي طولان عقب مباراة إنبي والأهلي.

وأضاف أسامة عبدالكريم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«حلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا، وفوجئت بتصريحاته واتهامه للمنتخب الأولمبي بتسببه في زيادة وزن محمود جاد حارس إنبي».

وأكمل أن «الجهاز الطبي للمنتخب كان يضع برنامج تغذية لـ21 لاعبًا، ومحمود جاد كان يتدرب رفقة الشناوي ومحمد صبحي».

وأكد خلال حواره:«محمود جاد أصبح على ذمة نادي إنبي منذ أول أغسطس، ولماذا تم اكتشاف وجود زيادة في وزن الحارس خلال مباراة الأهلي».

وواصل خلال قناة صدى البلد: «أقول لمحمود جاد أنت حارس كبير وسعيد بما قدمته طوال الفترة الماضية».

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