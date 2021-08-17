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رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ

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رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ

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قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأرمن، أرمان تاتويان، إن أذربيجان أطلقت النيران بكثافة باستخدام أنواع الأسلحة المختلفة، ما أجبر سكان قرية الكون في إقليم جيغاركونيك، للاختباء في الملاجئ.

ووصف إطلاق النار في قرية نوراباك، بالأعمال الإجرامية حيث تهدف مباشرة إلى قتل الناس وتقويض أمن الناس وسلامهم.

وأضاف نتيجة لإطلاق النار المكثف، قُتل الجندي الأرميني، أرمان هاكوبيان، فيما أعربت وزارة الدفاع الأرمينية عن حزنها على الخسارة، معربة عن تضامنها مع أفراد أسرة وأقارب الجندي الراحل وزملائه في الخدمة.

ولفت رئيس حقوق الإنسان، إلى أن أذربيجان تطلق النار باتجاه ممر جبل سوتك، وتسببوا في خسارة ما يقرب من نصف مليار دولار لشركة الأعمال الأرمينية.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي .

المصرى اليوم

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