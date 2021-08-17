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قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، إنه سعيد للفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب المصري.

وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«مباراة سموحة والمصري ممتعة فنيا، والفريق السكندري حقق فوزا مستحقا».

وأوضح فرج عامر خلال قناة صدى البلد :«نسعى لدخول المربع الذهبي وسيكون لنا موقفا قانونيا للحصول على حقنا بالمشاركة في الكونفدرالية».

وأكد فرج عامر، خلال قناة صدى البلد إن الدوري المصري مسابقة هواه وناديه لايحصل على مقابل مالي من خلاله.

وشدد خلال قناة صدى البلد :«أحمد صالح رحل بقرار من أحمد سامي، المدير الفني، وكلمني واستفزني لذلك قلت له أنا لا أعرفك حتى انتقدك».