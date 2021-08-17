تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب

معاهد التي تقبل طلاب منجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية
الاسم المختصر
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية- كفر صقر- بالشرقية
المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة- القاهرة
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال)
فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال)
المعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال)
معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة- بطريق الاسماعلية(شعبة أدارة أعمال)
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية«محاسبة- ادارة اعمال)
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة العلوم التجارية)
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة)
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية .
المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة التجارة والمحاسبة)
القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة شعبة نظم معلومات ادارية التجمع الاول
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة العلوم الإدارية)
معهد المنيا العالى للغات
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة)
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم-جيزة (قسم العلوم التجارية)
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة)
المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية
معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر
المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر
المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق)
المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي)
معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم
معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر
المعهد العالي للسياحة والفنادقوالحاسب الالي- الإسكندرية(شعبة سياحة وفنادق)
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (قسم السياحة والفنادق)
المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)
المعهد العالى للسياحة والفنادق ش علوم ادارية العريش
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة
معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق– المريوطية- الهرم
المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(شعبة نظم المعلومات الإدارية)-بطريق الاسماعلية ك 31
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة نظم )
معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات)
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط- الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية)
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير- الإسكندرية
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال)
المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي)
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي)
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة- محاسبة- تجارة خارجية)
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة)
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة محاسبة )
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية- المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية- المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال)
المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار)
معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات بمصر القديمة
المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون- مصر الجديدة
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة اللغات والترجمة الفورية)
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (قسم اللغات)
المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر
المعهد العالى للغات باسوان
معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية).
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم تكنولوجيا الصحافة)
معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية)
المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية)
المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية)
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية)
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة والمحاسبة)
معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش
المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) بمدينة العـريش
المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر- اسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية)
المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة)
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية)
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة)
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديمية مبارك شرق الطريق الدائري
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات ادارية)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة
معهد طيبة العالى للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الادارة
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالجيزة شعبة إدارة البنوك وأسواق المال
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي)
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)
معهد الكندىالعالىللادارة 6 اكتوبر
المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة.
المعهد العالي للعلوم الإداريةبجانكليس– البحيرة.
المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية.
المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة
المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج
المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف
المعهد العالي للغات بالمنصورة.
المهعدالمصرىلأكاديمية الإسكندرية للادارة والمحاسبة( ادارة – محاسبة ومراجعة –موسسات مالية )
المهعدالمصرىلاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة( نظم المعلومات الادارية )
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم
المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس
الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر (علوم اعلام )
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال ) بالغتين عربىوانجليزى
معهد الاسكندرية العالىللإعلام
المعهد العالىللعلوم الادارية ببلقاس– قسم محاسبة –تسويق – تجارة الكترونية
المعهد الدولىالعالىللاعلام بمدينة الشروق
معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية)
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة نظم معلومات )
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة ادارة اعمال )
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة محاسبة )
معهد الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم
المعهد العالىللعلوم الإدارية بالمحلة الكبرى
معهد العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة محاسبة
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة نظم
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة تجارة
المعهد العالى للادارة والمحاسبة سوهاج اخميم
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية شعبة ( نظم ) طموه
المعهد العالي للعلوم الادارية ( نظم ) اوسيم
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري ( نظم )
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات مدينة بدر
المعاهد الخاصة المتوسطة(مدة الدراسة بها سنتان)
اسم المعهد
المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للطالبات بجاردن سيتي
المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للطالبات بالإسكندرية
المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج
المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان
المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة الإدارة والسكرتارية)
معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)