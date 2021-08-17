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نشرت الراقصة جوهرة، عدة مقاطع فيديو عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنتسجرام» .

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الفيديوهات، وهي ترقص بجوار، الراقصة جوهرة على أغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ،وظهرت رانيا يوسف وهى مرتدية فستان ضيق ومكشوف الصدر باللون الأبيض، وارتدت كعب عالي باللون الأحمر، كما ارتدت الراقصة جوهرة بدلة رقص باللون الذهبي.

تعيش الفنانة رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني، حيث تحصد حالياً نجاح الجزء الثاني من مسلسلها «الحرامي»، والذي يعرض هذه الفترة على إحدى المنصات.