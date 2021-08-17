أخبار عاجلة

الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن انفصاله عن زوجته منذ ٦ أشهر، قرر العودة اليها، سافر موظف من محافظة الإسكندرية إلى مسقط رأس طليقته بمنطقة كرداسة في الجيزة، لانهاء الخلافات بينهما والعودة معه، لكنه عاد جثة هامدة بعد أن تلقي طعنه من شقيق طليقته في منطقة الصدر، أسفرت عن سقوطه جثة هامدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية تلقت بلاغا بتغيب شاب عن منزله وإغلاق هاتفه المحمول، تم تحرير محضر بمواصفات المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة أول طريق الإسكندرية الزراعية، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه.

وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الحادث وضبط المتهمين.

الكاميرات تكشف الجريمة

كشفت كاميرات المراقبة الموجودة أعلي المحلات المجاورة لمكان العثور على جثة القتيل عن هوية ثلاثة أشخاص كانوا يحملوا جثة المجني عليه، وهم شاب في العقد الرابع من العمر، وشابة في العقد الثالث من عمرها وامرأة آخري خمسينة.

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان المتهمين، وألقت القبض عليهم، وبمواجهة المتهمين بالتحريات ومقاطع الفيديو اعترفوا بارتكاب الحادث.

وقالت التحريات إن المجني عليه كان ذاهبا إلى أهل زوجته السابقة لإتمام الصلح، ولكنه لم يكن يعلم أن هناك نية مبيته لقتله والتخلص من جثته في المنطقة الزراعية بكرداسة، بعد وضع الجثة في بطانية ونقلوها في سيارة ملكا للمتهمين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا