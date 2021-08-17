طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة

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بعد أن انفصاله عن زوجته منذ ٦ أشهر، قرر العودة اليها، سافر موظف من محافظة الإسكندرية إلى مسقط رأس طليقته بمنطقة كرداسة في الجيزة، لانهاء الخلافات بينهما والعودة معه، لكنه عاد جثة هامدة بعد أن تلقي طعنه من شقيق طليقته في منطقة الصدر، أسفرت عن سقوطه جثة هامدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية تلقت بلاغا بتغيب شاب عن منزله وإغلاق هاتفه المحمول، تم تحرير محضر بمواصفات المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة أول طريق مصر الإسكندرية الزراعية، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه.

وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الحادث وضبط المتهمين.

الكاميرات تكشف الجريمة

كشفت كاميرات المراقبة الموجودة أعلي المحلات المجاورة لمكان العثور على جثة القتيل عن هوية ثلاثة أشخاص كانوا يحملوا جثة المجني عليه، وهم شاب في العقد الرابع من العمر، وشابة في العقد الثالث من عمرها وامرأة آخري خمسينة.

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان المتهمين، وألقت القبض عليهم، وبمواجهة المتهمين بالتحريات ومقاطع الفيديو اعترفوا بارتكاب الحادث.

وقالت التحريات إن المجني عليه كان ذاهبا إلى أهل زوجته السابقة لإتمام الصلح، ولكنه لم يكن يعلم أن هناك نية مبيته لقتله والتخلص من جثته في المنطقة الزراعية بكرداسة، بعد وضع الجثة في بطانية ونقلوها في سيارة ملكا للمتهمين.