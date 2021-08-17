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قال الدكتور وليد فارس المحلل السياسي الأمريكي، إنه كانت هناك شراكة واتفاق بين الإخوان المسلمين وأمريكا، خلال فترة حكمهم، مشيرًا إلى أن ما جرى مع جماعة الإخوان يحدث الآن مع طالبان.

وأضاف الدكتور وليد فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أن حركة طالبان خدعت القيادة الأمريكية، لأن الشرط الأساسي للوصول لاتفاق مع الحركة كان التخلي عن السلاح، ولكن ما حدث على الأرض أن الحوار تم، وطالبان مدججة بالأسلحة.

وتابع المحلل السياسي الأمريكي أن طالبان والمفاوضين خدعوا إدارة بايدن واستولوا على السلطة ولم يتخلوا عن السلاح، مشيرا إلى أنه هناك صدمة لدى الرأي العام الأمريكي جراء تطورات الأحداث في كابول.

وأشار الدكتور وليد فارس إلى أن السياسيين الأمريكيين أصيبوا بصاعقة كبرى بسبب الذي يحدث في أفغانستان، مضيفا أن ذلك سيكون له أثر بالغ على الانتخابات الأمريكية القادمة.

وتابع لا يستثني أحد في أمريكا أنه هناك الآلاف من الجنود الأمريكيين ماتوا على يد طالبان، مشيرًا إلى أن الرئيس بايدن استمع لمستشاريه لكن لم يتفهم الرؤية جيدًا.

وأردف المحلل السياسي الأمريكي أن التقارير الرسمية التي كانت تقدم للرئيس الأمريكي كانت توحي بأن القوات الأفغانية مدربة جيدا وفي استطاعتها الصمود أمام حركة طالبان، موضحا أن الجيش الأفغاني يعتبر حديث الإنشاء ولم يكن يملك القدرة على التصدي لطالبان إلا بمساعدة أمريكية.