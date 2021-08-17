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قال تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، إن تصرفات طالبان منذ سيطرتها على الأوضاع في أفغانستان، تكشف أن الحركة طورت أسلوبها سياسيا مقارنة بالتسعينات.

وأوضح دويدار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب أن روسيا ستكون صديقة لأي جهة تحكم أفغانستان، مشيرا إلى أن الاعتراف بطالبان لن يحدث بدون مروره على القنوات الرسمية بالمجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأعرب عن تخوفه من اختراق القوات التابعة لطالبان للدول المجاورة، مشيرا إلى أن السفير الروسي في أفغانستان سيجري محادثات غدا مع ممثل طالبان في كابول.

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية كانت هشة للغاية، وتحكم بدون أيدولوجية، واصفا احتشاد المواطنين الأفغان حول الطائرات للهروب من كابول بـ المأساة.

وتساءل كيف يستسلم جيشا من المفترض أنه وطني بهذا الشكل، مشيرا إلى أن السؤال الأهم يتمثل في كيفية التعامل مع الجهاديين الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن السفير الروسي في كابول طمأن المواطنين الأفغان، ووصف الوضع بالآمن للغاية، مستبعدا اتخاذ موسكو قرارا أحاديا بالاعتراف بطالبان وإلغاء التوصيف الإرهابي لها.