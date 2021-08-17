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اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك

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اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك

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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف على القرار الصادر بالتحفظ على أموال حمزة نجل القيادى الإخوانى حسن مالك.

كانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة القيادي الإخواني حسن مالك.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس شقيق المتهم أنس، نجل القيادي الإخواني حسن مالك، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 470 لسنة 2019.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين متهمين بذات القضية تهم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون «جماعة إرهابية»، والتحريض على العنف.

المصرى اليوم

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