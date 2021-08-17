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عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان

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عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان

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قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخير، بمثابة اعتراف كامل من الإدارة الأمريكية الحالية بالفشل في حل قضية أفغانستان.

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من »، على قناة cbc، مساء الإثنين، إن خطاب جو بايدن فيه اعتراف واضح بفشل التصور الأمريكي الذي استمر 20 عاما تجاه أفغانستان، وتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تكرر أخطاء الماضي، في إشارة منه للإدارات المتعاقبة منذ عام 2001، وحتى وصوله للحكم.

أشار إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي يحمل اعترافا بأن كل الإدارات السابقة لم تقم بإدارة ملف أفغانستان برؤية واضحة وخطة استراتيحية لها معالم يمكن تقييمها من حين لآخر، حتى تصل لنهاية أفضل من المشهد الذي أصبحت عليه الآن.

تابع «عكاشة» أن الخطاب تضمن توضيحا عن الفشل في الإدارة، الذي انتهى إلى هذا الانهيار السريع والاستسلام الكامل لمؤسسات الدولة في أفغانستان، وهرب رئيس الدولة السابق إلى دولة مجاورة، فضلا عن إخفاق الجيش الأفغاني في محاولة تثبت دعائم الدولة السابقة، التي من المفترض أنها كانت تلقى دعما أمريكيا ودوليا لا محدود.

واختتم خالد عكاشة تعليقه قائلا: «كل ده عبر عنه جو بادين بعبارات واضحة تماما، وإن تعهداته أمام الناخب الأمريكي بالخروج من أفغانستان تجعله أمامه التزام أخلاقي بأنه لا يريد أن يسلم البلد في وضع على هذا القدر من الارتباك والفشل إلى الرئيس الأمريكي القادم».

المصرى اليوم

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