تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت

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قالت وزارة السياحة والأثار، إنه عُقد مساء الإثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بتكريم إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية لبلوغها السن القانوني، وتقديم الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف متمنيا لها دوام التوفيق والصحة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عدد من الموضوعات، منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت، تمهيدا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو اعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر إبريل الماضي وحتي الأن، والتي حققت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا على أنها في ازدياد. هذا بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، والتي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية.