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اليوم الثلاثاء.. محاكمة المتهمين بـ«خلية شقة الهرم»

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اليوم الثلاثاء.. محاكمة المتهمين بـ«خلية شقة الهرم» اليوم الثلاثاء.. محاكمة المتهمين بـ«خلية شقة الهرم»

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تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم».

ووجّهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، وأسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».

المصرى اليوم

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