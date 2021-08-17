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حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري ..

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حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري ..

جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري بحدوث حريق في إحدى السفن التجارية بمرفأ اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت الوكالة عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية أنه تمت السيطرة على حريق في إحدى السفن التجارية وتسجيل إصابتين.

وقد أفادت مصادر للجزيرة بحدوث انفجار مجهول في سفينة تجارية قبالة مدينة اللاذقية السورية على ساحل البحر المتوسط.

وكان النظام السوري أعلن -في التاسع من مايو/أيار الماضي- أنه سيطر على حريق تسبب بانفجار في ناقلة نفط قرب الساحل السوري، وأكدت مصادر عدم وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت حينها وكالة سانا -التابعة للنظام- عن الشركة السورية لنقل النفط أن عطلا فنيا -حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس- أدى إلى حريق بسيط وخروج دخان أسود من الناقلة.

وأضافت الشركة أن طاقم الناقلة تعامل مع الحريق وأخمده على الفور، من دون وقوع أية أضرار.

وكانت وكالة أنباء "سبوتنيك" (sputnik) قد أفادت بأن انفجارا وقع في ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء بانياس، مرجحة أن يكون الانفجار ناجما عن عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة.

وقبل ذلك الحادث بأسبوعين، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية ترفع علم بنما تعرضت لحريق قبالة ساحل بانياس، كما قالت وزارة النفط السورية إن الناقلة تعرضت لهجوم يعتقد أنه بواسطة طائرة مسيرة، من دون أن تشير إلى الجهة المسؤولة عن العملية.

المصدر : الجزيرة


 

جي بي سي نيوز

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