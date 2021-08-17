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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات ،لاتهامه بخطف وهتك عرض 3 طفلات بالقوة في مدخل أحد العقارات في 15 مايو ،بعد إيهامهن باعطاهن أدوية للوقاية من فيروس كورونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندىوعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لانه في يوم 28 مارس الماضي، دائرة قسم شرطة 15 مايو خطف بالتحايل المجنى عليهن «ر-م»وشقيقتها «م-م» و«ر-م»، بأن استوقفهن حال سيرها بالطريق العام وأوهمهن باعطائهن الادوية المضادة لفيروس كورونا واستدرجهن إلى مدخل احد العقارات، واشتريت هذه الجريمة بجناية هتك عرض المجنى عليهن بالقوة ،حتى استطالت يده جسدها ومقاطع عفتهن دون رضائهن .

وقال شاهد الإثبات الأول إن المجني عليهن أخبرته بان المتهم استدرجهم بالتحايل بان استوقفهن باعطائهن ادوية مضادة لفيروس كورونا وهتك عرضها.