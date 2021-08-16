رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام

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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن رئاسة حي حدائق الأهرام قدّمت بلاغًا للإدارة عصر الاثنين، قالت فيه إن هناك 2 من القرود يقتحمان الفيلات والشقق، فانتقل أطباء الحديقة مع الشرطة إلى هناك في محاولة لضبطهما، مع الاستعانة بأجهزة التخدير اللازمة.

وأضاف رجائي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»: «المواد المخدرة سيتم استخدامها كطعوم للقرود، حيث إنهم منطلقون للغاية على أشجار عالية، وحتى الآن يتم التعامل معهم، والأزمة ستنتهي اليوم أو صباح غدٍ على أقصى تقدير».

وأوضح أن الأزمة ناتجة عن تربية المواطنين الخاطئة لحيوانات برية، مضيفا: «الحيوانات دي لما بتكبر عند الناس يقوم متخلصين منها وسايبينها في أي مكان بطريقة مخالفة للقانون، وأنا بستغرب إن في ناس بتربي الحيوانات دي جوه البيت، الحاجات دي غير مفيدة وتسبب ذعرًا للمجتمع ومن المهم عدم تربيتها».

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ للقرود عن طريق وضع مخدر في أحد الأماكن التي اعتاد الأكل منها.