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أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند

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أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند

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حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من السفر إلى تركيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" هناك، فيما خففت قيود السفر إلى الهند.

وأضافت المراكز الأمريكية تركيا إلى المستوى الرابع أو المرتفع جدا من الإصابات، بينما خفضت الهند إلى المستوى الثاني أو المتوسط.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، قيود سفر جديدة على الهند في ضوء الارتفاع الكبير للإصابات بكورونا، مما منع معظم المواطنين غير الأمريكيين من دخول الولايات المتحدة الذين كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت عزمهم دخول الأراضي الأمريكية.

وتأتي الولايات المتحدة بالمركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورنا، تليها الهند فالبرازيل، بينما تأتي تركيا بالمركز السابع، وفقا لموقع "ورللد ميتر" المتخصص بمتابعة كورونا في العالم.

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