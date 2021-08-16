اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 3 مسئولين بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، من تهم التعسف مع إحدى المذيعات ومنعها من الظهور بالبرامج على الهواء دون سبب أو مبرر قانوني.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحالة الأولي تهمة التعسف في استخدام السلطة المخولة لها كرئيس قطاع وأصدرت تعليمات بمنع ظهور إحدي المذيعات ببرامج الهواء دون سبب أو مبرر قانوني، فيما نُسب للثاني، قام بإعداد تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين بالقناة التي يرأسها حسب أهوائه الشخصية دون دراسة بالمجاملة للعاملين، ونُسب للثالث ذات الاتهامات.

وبشأن ما نُسِب إلى المحالين جميعهم من ادعائهم في المذيعة المذكورة بادعاءات غير حقيقية، وحرصا من المحكمة على إحقاق الحق في ضوء ما تبين لها من التحقيقات، فقد تبين أن سلطة الاتهام لم تعتدَّ بصحة ما ورد في المذكرات الرسمية المتبادلة بين المحالين والسلطات الرئاسية في معرض ردهم على ما ورد بشكوى المذيعة الشاكية المذكورة، وإبداء رأيهم الفني والإداري في مدى كفاءتها لتولي مسئولية البرامج المذاعة على الهواء مباشرة، وأنها رغم كفاءتها كمذيعة إلا أن ظروف الحال وطبيعتها الشخصية تقتضي تكليفها بالبرامج المسجلة دون غيرها لإمكان مراجعتها لتتماشى والتقديرات الفنية التي أسندوا شقًا كبيرًا منها لسياسة الجهة محل عملهم التي لا ينبغي لهم الخروج عليها.

وإذ أدلوا بتلك الآراء في التحقيقات وساقوا من الأقوال ما مفاده أن المذيعة الشاكية كثيرا ما تمتنع عن تنفيذ التعليمات الفنية في تقديم البرنامج مسئوليتها، وأنها لا تتعامل مع عناصر المنظومة محل عملها على نحو كامل اللياقة، فإن هذا محض رأي، يُختَلَف في تقديره بين شخص وغيره، وطالما لم يتجاوز ما أفادوا وصرحوا به في التحقيقات وتلك المذكرات إلى قذف في حق المذيعة الشاكية بباطل أفضى إلى تحقيرها أو النيل منها في المجتمع أو بين أقرانها، فإن وصفهم بترويج ادعاءات في حقها على غير الواقع إنما يقوم دون أساس صحيح.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا ينبغي القول بأن أي من المحالين يعد مسئولا عن الترويج لاتهام المذيعة الشاكية أنها تنتمي للجماعة الاخوانية كما ذكرت هي في شكواها، فقد أدلوا بأقوال في التحقيقات أفادت بأنها في رأيهم تنتمي إلى جماعة الإخوان لكونها الممثل الإعلامي لجبهة الضمير المنبثقة عن تلك الجماعة والممثلة لها في الشارع المصري، مدعوما رأيهم باسطوانات مدمجة تؤكد ظهور المذيعة الشاكية على قناة الجزيرة ممثلة لتلك الجبهة إبان حكم تلك الجماعة للبلاد.

ورأت المحكمة، أن مقتضيات تلك التحقيقات والمذكرات كانت تحتم الإدلاء برأيهم على نحو واضح لا مواربة فيه أو تخيُّر العبارات والآراء، إلا أنه رغم ما تبين من قناعات المحالين بأن الشاكية تنتمي لتلك الجماعة، فلم يثبت في حق أي منهم الترويج لتلك القناعات بين عموم مرؤوسيهم من أقرانها، أو الادعاء بأن المانع الأمني كمبرر لتنفيذ ما تلقوه من تعليمات رئاسة الهيئة محل عملهم.