لم يحصلا إيجار المحال التجارية.. عقوبات تأديبية لمسئولين بمحافظة أسيوط

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مسؤول العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط بخصم أجر 30 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم لمدير الادارة العامة للمواقف بالمحافظة سابقًا، وذلك لتقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجري المحلات التجارية والكافتيريات في سداد القيمة الايجارية.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، أنها تقاعست عن إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجرى الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزى وكافتيريا مبنى الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال عام 2016.

كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف في شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها بالمخالفة لاحكام القانون .

ونسبت للثاني أهمل في الاشراف على الأولى مما أدى إلى تقاعسها في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجرى الوحدات التجارية في سداد القيمة الايجارية.

كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية، وذلك اعتباراً من تاريخى 30/6/2016 و30/10/2016 تاريخى إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار في 14/3/2018.

ورأت المحكمة من الاوراق ثبوت المخالفات سالفة الذكر في حق المحالين فعاقبتهما بالعقوبة التأديبية السابقة.