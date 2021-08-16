ملوي للفنون الشعبية تتألق بعروض صيف بلدنا برأس البر

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انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث لاحتفالات «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في يومها التاسع على المسرح الروماني برأس البر، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عروض من التراث الصعيدي منها «العصاية، التحطيب، خطبوني يا أبوالحسن، أمانة يا مراكبي، والحجة، والقصب، والتنورة»، صاحب الاحتفال مجموعة من الأغانى التراثية الشعبية على المزمار الصعيدي والناي والأرغول، تصميم الاستعراضات للفنان الراحل عبدالله محمود الملواني، إخراج أسامة الملواني، تدريب أسامة عبدالله ومحمد شحاتة، وجاء العرض بحضور مدير عام فرع ثقافة دمياط وجمهور غفير من المصطافين.