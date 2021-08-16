محافظ بنى سويف يستقبل رئيس قصور الثقافة لبحث التعاون الثقافى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، العميد محمد رزق مدير عام الشؤون الهندسية، ومدير عام الإدارة الهندسية بالهيئة، ومدير عام فرع ثقافة ببنى سويف.

وبحسب بيان، الاثنين، تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة الهيئة، فيما يتعلق بتطوير قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتشغيل دور عرض للأفلام «سينما» بقصرى ثقافة ببا وبنى سويف، ودور الهيئة في تشكيل وبناء العقول، وتكوين الشخصية المصرية، والتصدى للأفكار المتطرفة، وتعزيز التعاون في تقديم أنشطة ثقافية وفنية ولقاءات توعوية بالقرى النائية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأشاد د. محمد هانى بما تقدمه قصور الثقافة من أنشطة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة التعاون معها في مجال الترويج السياحى بالمحافظة، وخاصة بمنطقة واحة وهرم ميدوم، والتى استضافت مؤخرًا العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والمسرحية، وافتتاح معرض نتاج للورش الفنية والحرف الإبداعية من خامات البيئة الطبيعة، كما أكد على تعزيز التعاون في زيادة القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة لما لهما من دور في إعادة تشكيل الوعى القومى من خلال غرس القيم الإيجابية وقيم الولاء والانتماء.