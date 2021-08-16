مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية

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كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وأنه يتلقى العلاج وهناك تحسن شديد في حالته الصحية، موضحاً أن مصر من أوائل الدول التي تحدثت عن تداعيات كورونا وما بعدها من مشاكل في القلب والتليف الرئوي وغيره.

وتابع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن كورونا سببت الكثير من الأمراض ومتلازمات انتشرت في العالم وبعض الأمراض المتعلقة بالأجهزة التنفسية، مضيفاً أن يتم إضافة بعض العقاقير لعلاج المرضى من خبرات خارجية ويتم إنتاج بعض الأدوية محليا ولا يوجد علاج مخصص لفيروس كورونا.