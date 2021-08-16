إيهاب جلال يستبعد شيلونجو وفوزي من قائمة الإسماعيلي لمواجهة انبي

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق،استعدادًا لمواجه انبي، المقرر لها غدا الثلاثاء، على ملعب برتوسبورت بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة ال٣١ من عمر مسابقة الدوري المصري.

القائمة غاب عنها مجموعة كبيرة من الأساسيين على رأسهم.. محمد فوزي ودونجا وحسين السيد وعبدالله جمعه وشيلونجو وعبدالرحمن مجدي وغيرهم لأسباب متنوعة والتي ضمت كل من..

حارس المرمى.. محمد صبحى، محمد مجدي، عبدالرحمن صلاح.

خط الدفاع..باهر المحمدى،مروان الصحراوي،، مصطفى الزناري،محمد نصر، مصطفى فارس، محمد بيومى، محمد إيهاب.

خط الوسط.. عماد حمدى، محمد الشامى، أحمد مدبولى، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد عادل، أرى بابل، محمد الصرف، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم.. شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، مروان شوقي.