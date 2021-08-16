مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «نفسي ثم نفسي»

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طرح النجم مصطفى كامل رابع اغانى ألبومه الجديد «وجع قلبى» وتحمل إسم «نفسي ثم نفسي» من كلمات هشام عبدالحليم والحان محمد سراج وتوزيع احمد باريتون، وتعد الاغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك.

تقول كلمات الاغنية: نفسى ثم نفسى خلاص، ومش هعمل حساب للناس، ومش أنانيه أنا بظبط، وببنى للى جاي أساس، لأني تعبت في حياتي، خلاص قررت أنا الآتي، أول حاجه ح اعملها، ح ارتب اولوياتى، حاجات غاليه اوى عليا، هحاول إنى ماخسرهاش، حاجات ملهاش أهمية ح ابعها حتى لو ببلاش، وهوه ده وقتى وميعادي، ومش هيضيع على الفاضي.. في فرق كبير حقيقى ما بين، قليل الحيله والراضى، وقعت وقمت كام مره وعمرى ما إشتكيت مره، لاقولت لحد بتألم ولا إتكلمت، مابين الوقعه والقومه، في درس جديد ومعلومه، وياما الدنيا بتعلم وأنا اتعلمت.

وطرح مصطفى كامل مؤخرا أغنية «يلا بينا نهزر» من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع اسلام ساسو، وقدمها بشكل محتلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة.