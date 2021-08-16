أخبار عاجلة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس -
الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة -
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 -
#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟ -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% -
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «نفسي ثم نفسي»

Print
مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «نفسي ثم نفسي» مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «نفسي ثم نفسي»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح النجم مصطفى كامل رابع اغانى ألبومه الجديد «وجع قلبى» وتحمل إسم «نفسي ثم نفسي» من كلمات هشام عبدالحليم والحان محمد سراج وتوزيع احمد باريتون، وتعد الاغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك.

تقول كلمات الاغنية: نفسى ثم نفسى خلاص، ومش هعمل حساب للناس، ومش أنانيه أنا بظبط، وببنى للى جاي أساس، لأني تعبت في حياتي، خلاص قررت أنا الآتي، أول حاجه ح اعملها، ح ارتب اولوياتى، حاجات غاليه اوى عليا، هحاول إنى ماخسرهاش، حاجات ملهاش أهمية ح ابعها حتى لو ببلاش، وهوه ده وقتى وميعادي، ومش هيضيع على الفاضي.. في فرق كبير حقيقى ما بين، قليل الحيله والراضى، وقعت وقمت كام مره وعمرى ما إشتكيت مره، لاقولت لحد بتألم ولا إتكلمت، مابين الوقعه والقومه، في درس جديد ومعلومه، وياما الدنيا بتعلم وأنا اتعلمت.

وطرح مصطفى كامل مؤخرا أغنية «يلا بينا نهزر» من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع اسلام ساسو، وقدمها بشكل محتلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021