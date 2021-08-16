ليلى حسين: مسلسل «ملوك الجدعنة» أقرب عمل إلى قلبي

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قالت الفنانة ليلى حسين، إنها قدمت العديد من الأعمال الفنية، ولكن أقرب عمل إلى قلبها هو مسلسل «ملوك الجدعنة»، مشيرة إلى أن الكثير أشاد بدورها في هذا المسلسل، ولكن البعض الآخر «اتخض» بسبب الشخصية التي قدمتها في المسلسل«.

وتابعت «حسين»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنها منذ الصغر تقوم بتقليد الكثير من الناس سواء الأصدقاء أو المدرسين، ومن هنا اكتشفت حبها للتمثيل، وانتقلت إلى مجال التمثيل.

ولفتت إلى أنها لم تكن تعلم الفنانة ياسمين رئيسي بشكل شخصي قبل مشاركتها في التمثيل، ولكنها اكتشفت بأنها شخصية جيدة للغاية، وتعمل على مساعدة الممثل، معقبة: «هي شخصية حبوبة جدًا، وأنا حبتها جدًا».