أنشطة ثقافية وفنية بثقافة المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث يواصل قصر ثقافة المنيا تدريباته على الرسم والقدرات والظل والنور للطلبة للتقديم بكليات الفنون الجميلة وتربية فنية ويقوم بتدريبهم فنانات قسم الفنون التشكيلية، كما نظم نادى المرأة بالقصر ورشة اكسسوارات مع مشرفات نادى المرأة بالقصر، ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية رسم وتلوين رمز من رموز المنيا، بينما قدم كورال أطفال سمالوط كوكتيل من الأغانى منها أغنية المسك فاح قدمها الموهبة محمد صلاح، كما نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية تشكيل للزهور بالصلصال الملون.

تواصل جمعية الرواد فعاليات ورشة للخط العربى والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس يومي السبت والأثنين من كل أسبوع في الساعة السابعة مساءً، يقوم بالتدريب حسن أسماعيل، بجانب شرح عن أنواع الخطوط المختلفة وطريقة كتابتها.