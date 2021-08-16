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خبيرة إتيكيت: الزوج عليه أن يترك المنزل إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته

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خبيرة إتيكيت: الزوج عليه أن يترك المنزل إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته خبيرة إتيكيت: الزوج عليه أن يترك المنزل إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته

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قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن الكثير من الأزواج يرى أن فتح باب السيارة لزوجته شيء غير لطيف، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، معقبة: «الراجل لما يفتح باب السيارة لزوجته بيكون جنتل مان».

وشددت «صلاح»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، على ضرورة أن يحل الزوج والزوجة مشاكلهم بعيدًا عن الأهل، خاصة وأن تدخل الأهل أو الاصدقاء في هذه المشاكل لا يكون في صالح الزوج أو الزوجة، وأي مناقشة بين الزوجين يجب أن تكون بعيدة عن الأطفال، وعدم حدوث أي استفزاز، حتى لا تتحول المشكلة لمشكلة أكبر.

وأضافت أن الزوج عليه أن يترك المنزل وقت بسيط إذا زادت حدة المشكلة مع زوجته، ويرجع مرة أخرى، حتى يقوم بتغيير المود، وبعد ذلك يتم العودة إلى المناقشة مرة أخرى.

المصرى اليوم

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