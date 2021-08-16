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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الوضع الوبائي العالمي ليس جيدًا فهناك زيادة في أعداد الإصابات وظهور تحوّرات جديدة لافتاً أن الوضع في مصر مستقر إلى حد ما.

تابع محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تستورد أكبر كمية ممكنة من اللقاحات وهناك زيادة في عدد الحالات التي يتم تطعيمها في اليوم، معقباً أن هناك توجه رئاسي بتطعيم الطلاب والعاملين في الجامعات لأن أعدادهم بالملايين ويتعاملون مع أكبر فئات المجتمع .

أشار محمد عوض تاج الدين، إلى أن تردد المواطنين في الحصول على اللقاح قل جدا، وأن نسبة زيادة التطعيمات تزداد يوما بعد يوم والناس في العالم كله بدأ يقبل على اللقاح بشكل كبير، لافتاً إلى أن التلقيح بعد فترة وجيزة سيكون إجباريا وليس اختياريا في كل المؤسسات الحكومية والخاص.

أكد محمد عوض تاج الدين، أنه تم مناقشة عدد من الملفات اليوم مع الرئيس السيسي بالسعي للحصول على براءة اختراع فيروس كورونا من كبرى الشركات العالمية وملف صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المهمة في مصر وتوفير الوسائل الحديثة وتم اتخاذ كثيرا من القرارات من قبل الرئيس لتحسين سبل الوقاية.