هجرة شرعية.. مبادرة لتنظيم سفر العمالة إلى الخارج

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كشف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، تفاصيل زيارة ممثلي الكيانات المصري بالخارج إلى العاصمة الإدارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ترغب في توضيح دور الدولة خلال الفترة الماضية، لممثلي الكيانات المصرية بالخارج، متوقعا تغطية مبادرة حياة كريمة لجميع القرى خلال 3 سنوات.

وأكد أهمية إدراك المصريين بالخارج، للجهود المبذولة داخل الدولة، لافتا إلى أن ممثلي الكيانات المصرية بالخارج انبهروا خلال زيارتهم العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن حزب حماة وطن أطلق مبادرة باسم «طاقات الوطن» لرعاية المرأة المعيلة والأيتام، موضحًا أن المبادرة تستهدف تدريب السيدات على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم.

وأوضح أن الحزب أطلق مبادرة بالتعاون مع وزارة الهجرة بعنوان «هجرة شرعية»، لتنظيم سفر العمالة من خريجي الثانوية الصناعي والزراعي عقب تدريبهم على بعض الحرف التي تحتاجها الأسواق الأوروبية.