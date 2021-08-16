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ورش «الفنان الصغير ومبدعينا» بثقافة أسيوط

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ورش «الفنان الصغير ومبدعينا» بثقافة أسيوط ورش «الفنان الصغير ومبدعينا» بثقافة أسيوط

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تضمنت ورش بعنوان «الفنان الصغير» بمكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة، والتي تقام أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وشرحت الفنانة حفيظة محمد كيفية عمل برواز من الورق المقوى وتزيينه بورق الفوم والألوان، فيما أطلقت مكتبة الطفل والشباب بديروط برنامج «مبدعينا» الذي بدأت أولي فعاليات بورشتى إعادة تدوير الاشياء، وطى الورق، ويستمر حتي ١٩ أغسطس الجارى، قدمتها الدكتورة هند مكرم، ونفذت مع المبدعين بعض الأشغال الفنية من الورق لتنفيذ أشكال فنية متنوعة.

ويواصل فريق العرض المسرحى تقديم «هيلا هيلا» نتاج ورش مشروع أبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، الذي يستمر حتى 20 أغسطس 2021م على مسرح قصر ثقافة أسيوط بإشراف الفنانة وسام درويش والفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، يقدم العرض مجموعة من التابلوهات الغنائية الراقصة وبعض من العروض لاحلام وطموحات الشباب في دراما ممزوجة بالموسيقى والغناء.

المصرى اليوم

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