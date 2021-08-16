ليلى حسين: لا أفكر في الزواج.. «أنا لسه صغيرة»

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قالت الفنانة ليلى حسين، أنها لا تفكر الزواج في الفترة الحالية، معقبة: «أنا لسه صغيرة، وحاسة إن ما أقدرش اتحمل مسؤولية الزواج، الزواج مش لعبة، وفي ناس كتير مش قادرة تتحمل الزواج، خلينا قاعدين دلوقتي».

وتابعت «حسين»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أنها لم تتعاقد على أي عمل حتى الآن لتقديمه في شهر رمضان المقبل، مضيفة أنها تحب كل الأدوار التي قدمتها، خاصة وأنها لم تقدم دور مكرر، وهذا الأمر كان من حظها، لأن الممثل في البدايات لا يختار، ويقدم كل ما يعرض عليه من أجل الانتشار.

ولفتت إلى أن أهلها كانوا خائفين عليها بسبب دخولها الوسط الفني، ولكن هذا الخوف تلاشى مع مرور الوقت، معقبة: «كل شغلانة فيها الحلو والوحش».