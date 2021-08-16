ممثل أفغانستان في مجلس الأمن: الوضع في كابول مقلق وملايين الناس يواجهون المجهول

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قال ممثل أفغانستان في مجلس الأمن، غلام إسحاقزاي، إن «ملايين الناس في أفغانستان يواجهون المجهول»، لافتا إلى أن «ملايين النساء والفتيات سيخسرن حق العمل والتعليم».

وأشار إسحاقزاي، خلال جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول، إلى أن الوضع في العاصمة كابول «مقلق»، مضيفا «شهدنا إعدام طالبان لجنود وقتل المدنيين في قندهار ومدن أخرى، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك في كابول».

وتابع إسحاقزاي، «نشعر بقلف بالغ لأن طالبان لم تلتزم بوعودها في الدوحة»، مضيفا «طالبان بالفعل بدأت بتفتيش المنازل في بعض الأحياء وتسجيل الأسماء والبحث عن أسماء بعينها»، داعيا الحركة إلى «وقف العنف، واحترام العفو العام الذي أعلنوا عنه، ووقف القتل والعمليات الانتقامية».

ودعا «جيران أفغانستان لفتح الحدود أمام النازحين ودخول الأغذية والدواء». ودعا المجتمع الدولي «لعدم الاعتراف بإقامة الإمارة الإسلامية».