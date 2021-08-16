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تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

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روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان
"نيبينزيا" دعا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال العدائية

روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

اعتبر مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب للذعر من التطورات الجارية في أفغانستان.

وقال "نيبينزيا" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان: "إن طالبان تعمل على استقرار الوضع في أفغانستان بعد السيطرة على العاصمة وأغلب الأراضي هناك، ولا يوجد سبب للذعر وكمثال على ذلك، فإن السفارة الروسية في كابول تعمل الآن بكامل طاقتها كالمعتاد"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ودعا مندوب روسيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الامتناع عن الأعمال العدائية وحل النزاعات سلميًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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