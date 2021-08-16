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"الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم

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"الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم "الطاقة الذرية" تحذر من تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم
لفتت إلى أنها وصلت إلى المرحلة الثالثة في خطة من 4 مراحل

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، من أن إيران أحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم.

وأوضحت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت في 14 أغسطس 2021، من أن إيران استخدمت 257 غرامًا من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المائة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المائة، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفتت إلى أن هذه هي الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار، على الرغم من تحذيرات الغرب لها من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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